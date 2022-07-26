Более 7 тыс. сотрудников МЧС готовы к возможным ливням в Краснодарском крае
Происшествия
26.07.2022 15:46
По прогнозу синоптиков, с 25 по 27 июля на Кубани местами ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.
На территории Геленджика, Горячего Ключа, а также Туапсинского, Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов возможен подъем уровня воды в горных реках, местами с достижением неблагоприятных отметок.
На Черноморском побережье — от Анапы до Сочи возможно формирование смерчей над морем.
«В Краснодарском крае МЧС России функционирует в режиме повышенной готовности из-за непогоды», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России.
Сейчас в готовности к реагированию на последствия непогоды находятся более 7 тыс. человек и около 2 тыс. единиц техники.
Читайте также: в Сочи и Краснодаре с подтопленных территорий откачали всю воду.
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