Более 7 млрд рублей составил ущерб от IT-мошенников в 2024 году на Кубани

Статистику представили правоохранители на пресс-конференции в Краснодаре. Почти 970 млн рублей отдали кибермошенникам кубанцы только с начала этого года.

Самая популярная схема, на которую попались порядка 7 тыс. человек, это — аферы на сайтах бесплатных объявлений. Среди новых — обман детей с помощью онлайн-игр. Также это звонки от злоумышленников, выдающих себя за сотрудников банка или спецслужб, по видеосвязи в мессенджерах. Рассказали и о мошенничестве с инвестициями.

«Преступления, связанные с инвестициями. Этот вид преступлений в 2025 году основной. Мы констатируем факт, что в январе, феврале и начале марта он преобладает», — сказал начальник УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Бондарев.

За два месяца этого года зарегистрировали 2 тыс. 621 IT-преступление, с ущербом свыше 1 млн рублей — 244 преступления, 530 уголовных дел расследовали, выявили 131 лицо, раскрыли 62 преступления прошлых лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На пресс-конференции напомнили, чтобы защитить себя, необходимо создавать надежные пароли и помнить о настройках приватности. Если по телефону просят назвать личные данные или код СМС, следует немедленно положить трубку.

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