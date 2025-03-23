Мошенник выманил у пенсионера из Ейска 55 тыс., обещая отремонтировать окна

Молодой человек пришел домой к пожилому мужчине и предложил заменить фурнитуру и уплотнительные резинки на окнах с якобы специальной скидкой для пенсионеров.

Доверчивый житель Ейска поверил «лже-мастеру» и передал ему 55 тыс. рублей в качестве предоплаты за предстоящие работы. Однако молодой человек не стал ничего делать с окнами, а полученные деньги просто потратил на себя.

Пенсионер обратился за помощью в полицию. Правоохранители через короткое время задержали «оконщика». Им оказался 24-летний житель Курганинского района.

На него возбудили уголовное дело о мошенничестве по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Материалы дела передали для рассмотрения в суд. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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