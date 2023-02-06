Более 7 млрд рублей направят на создание комфортной среды в малых городах РФ

Об этом 6 февраля сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Правительство России выделит более 7 млрд рублей на реализацию проектов комфортной городской среды в малых городах. Субсидии получат 80 муниципалитетов из 48 регионов, победивших в седьмом дополнительном Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Уточняется, что размер трансферов составит от 80 млн до 396 млн рублей. Эти деньги пойдут на обновление парков, набережных, площадей и улиц.

До 2022 года в конкурсе принимали участие населенные пункты с численностью населения до 100 тыс. человек. В прошлом году размер призового фонда увеличили до 20 млрд рублей, что позволило провести дополнительный конкурс для городов с населением от 100 тыс. до 200 тыс. человек.

«Такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населенных пунктов», — цитирует Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

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