Более 650 тыс. обращений рассмотрели участковые с начала года на Кубани

День участковых уполномоченных полиции в России ежегодно отмечают 17 ноября.

С праздником сотрудников правоохранительных органов поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил, что в регионе уделяют особое внимание вопросам обеспечения безопасности во всех сферах, и акцентировал внимание на особой роли участковых.

«Каждый день они работают с людьми, вникают в их жизненные ситуации, помогают разрешать бытовые конфликты и, что особенно важно, держат под контролем обстановку на вверенных территориях, пресекают правонарушения и помогают раскрывать преступления по горячим следам. Несмотря на большую нагрузку, участковые всегда сохраняют бдительность и готовы среагировать на поступивший сигнал, встать на защиту жизни и здоровья, прав и интересов земляков», — сказал Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что благодаря ответственному подходу участковых к работе, их внимательному отношению и неравнодушию жители и гости краю уверены в своей безопасности.

Всего с начала года в регионе участковые рассмотрели более 650 тыс. обращений, выявили 42 тыс. административных правонарушений, раскрыли свыше 2,3 тыс. краж и изъяли почти 28 тыс. л нелегальной алкогольной продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

