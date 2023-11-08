Более 65 млн рублей взыскал суд с директора охранной организации в Сочи

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Хостинский районный суд Сочи в ноябре рассмотрел уголовное дело в отношении гендиректора Частной охранной организации «Витязь», которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, с 2017 по 2020 год мужчина уклонился от уплаты НДС при помощи схемы «дробления бизнеса» — формального разделения деятельности и количества работников между взаимозависимыми организациями, которыми он руководил. Сумма не исчисленных и не уплаченных налогов составила 90,3 млн рублей.

В суде мужчина вину не признал, отказавшись от дачи показаний. Суд назначил ему 200 тыс. рублей штрафа, а также в качестве возмещения вреда, причиненного преступлением, с мужчины взыскали 65,5 млн рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре будут судить четверых бизнесменов за мошенничество с НДС на 9,1 млн рублей.