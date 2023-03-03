Более 630 тыс. человек с начала горнолыжного сезона отдохнули в Сочи

В горном кластере средняя загрузка отелей составляет 70%. Аэропорт Сочи за последнюю неделю обслужил около 10 тыс. пассажиров, столько же прибыли поездами.

Ежедневно склоны всех курортов принимают почти 14 тыс. отдыхающих. Всего с начала сезоны продали 156 тыс. ски-пассов. Сейчас открыты практически все трассы, кроме зон свободного катания.

Слабая лавиноопасность будет в ближайшие 3 дня на высоте не более 1 тыс. м. В целом погода для лыжников будет комфортной, возможны небольшие осадки.

На курорте доступные прогулочные и единые ски-пассы, а также популярные туристические программы. Кроме того, в связи с празднованием Международного женского дня организуют работу аниматоров и развлекательную программу.

«В минувшие две недели мы отмечали высокий рост числа туристов именно в горном кластере. Это усилило нагрузку на все службы и предприятия горного кластера, но все справились, и отдых наших гостей прошел на достойном уровне сервиса. Сезон катания в разгаре, поэтому продолжает работать городской оперативный штаб. Круглосуточно все службы работают в полном взаимодействии по основным вопросам жизнедеятельности курорта», — сказала заместитель главы города Инна Петухова.

Объекты потребительской сферы горного кластера ежедневно проверяют мониторинговые группы курорта. За неделю они осмотрели 42 объекта. Меры безопасности усилены в местах массового скопления людей. Дежурят дополнительные силы Росгвардии.

На краснополянском направлении для оперативной расчистки дорог дежурят 87 единиц спецтехники. Также сформировали недельный запас противогололедной смеси, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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