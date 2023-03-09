Более 61 тыс. человек оформили Fan ID в Краснодарском крае

Карты футбольного болельщика необходимы для посещения матчей на всех 16 стадионах клубов Российской Премьер-Лиги.

В Краснодарском крае Fan ID получили свыше 61 тыс. человек. Карта болельщика нужна для покупки билетов и прохода на футбольные матчи на стадионах Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Химок, Оренбурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Самары.

Ближайшие матчи в Сочи и Краснодаре запланированы на 10 и 11 марта.

Для оформления Fan ID нужно подать заявление на «Госуслугах», после чего обратиться в МФЦ для подтверждения личности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», временные центры выдачи Fan ID откроют возле стадионов «Краснодар» и «Фишт». Получить или подтвердить Fan ID можно перед матчем или в день его проведения.