Более 600 жилищных сертификатов выдали переселенцам из Херсонской области в Темрюкском районе

Часть семей планирует остаться в муниципалитете. Всего в пунктах временного размещения находятся более 1,5 тыс. жителей, вынужденно покинувших места постоянного проживания.

Для комфортного пребывания переселенцев полностью оборудованы пять ПВР. Кроме того, для жителей Херсонской области проводят выездные приемы специалистов профильных ведомств.

Пункты временного размещения в муниципалитете 1 марта посетил вице-губернатор Игорь Чагаев.

«Губернатор поручил ускорить выдачу жилищных сертификатов. В связи с этим создана рабочая группа, совместно с моим коллегой — заместителем главы региона Андреем Прошуниным, профильными министерствами и ведомствами. Мы на постоянной основе проводим совещания, чтобы сверять часы. Но встречи на местах также необходимы, чтобы понимать, по каким направлениям нам необходимо усилиться», — цитирует Чагаева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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