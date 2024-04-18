Более 600 сим-боксов и 300 тыс. сим-карт изъяла ФСБ в 40 регионах РФ

ФСБ и МВД изъяли в 40 регионах России 612 сим-боксов и 300 тыс. сим-карт в ходе масштабной операции в марте.

Сим-боксы использовались для незаконной регистрации аккаунтов в соцсетях и электронных кошельков в интересах украинских террористических организаций.

«ФСБ во взаимодействии с МВД пресечена противоправная деятельность владельцев sim-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также для распространения ложных террористических угроз и фейковой информации», — отметили в ЦОС ФСБ.

Кроме того, в ходе операции задержали 44-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он предоставлял услуги по активации сим-карт российских операторов для украинских террористических организаций. Сейчас в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела о привлечении к ответственности.

Полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве в отношении 30 человек, еще в отношении двух — дело о неправомерном доступе к информации — аккаунтам на «Госуслугах», сообщает ТАСС.

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