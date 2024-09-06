Более 600 микрозаймов на 1,7 млрд рублей выдали с начала года на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 сентября провел совещание по промежуточным итогам работы фондов региона.

Как отметил глава Кубани, краевой Фонд микрофинансирования оказывает поддержку среднему и малому бизнесу, в том числе в малых населенных пунктах.

«Он дает возможности для роста и развития. С начала года выдали более 600 микрозаймов на сумму 1,7 млрд рублей — это весомый результат», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что капитализация Фонда микрофинансирования Краснодарского края — 3,6 млрд рублей, он один из крупнейших в России.

«Это дешевые деньги, если сравнивать с банками: мы сохранили льготные ставки от 0,1 до 6,5 % годовых», — добавил Кондратьев.

С начала года Фонд предоставил больше всего микрозаймов малым предпринимателям, работающим в реальном секторе экономики. Так, производственные предприятия получили на льготных условиях в общей сложности 405 млн рублей. Занятым в сельском хозяйстве предоставили кредиты на 542 млн рублей.

Кроме того, в этом году Фонд внес изменения в программу социального займа. Теперь многодетные семьи могут получить льготное финансирование под 2% годовых, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев встретился с руководителями краевых фондов.