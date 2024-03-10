Более 600 машин скопилось днем 10 марта в очереди у Крымского моста

Очереди с двух сторон на подъездах к Крымскому мосту начали образовываться после полудня 10 марта. Заторы образовали машины отдыхающих из Краснодарского края и соседних регионов, которые возвращаются домой после длинных выходных, образовавшихся из-за праздника 8 Марта.

В 13:00 Telegram-канал «Крымский мост», который ведет Информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на подходах к переправе и подготовке к досмотру, сообщил, что в очереди со стороны Тамани находится 65 транспортных средств, а со стороны Керчи въезда ожидают 34 транспортных средства. Через час очередь увеличилась в 2.5 раза, еще через час достигла 432 автомобилей.

К 16:00 двухсторонняя автомобильная пробка выросла еще в 1,5 раза — до 607 грузовых и легковых машин. В очереди со стороны Тамани стояли 259 транспортных средств. Разрешения на движение в сторону Краснодарского края ожидали 348 машин.

Ожидание выезда на Крымский мост на 16:00 по московскому времени составляло около одного часа.

Читайте также: Симоньян заявила, что немецкие военные обсуждали атаку на Крымский мост.