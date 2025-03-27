Более 60 улиц в Краснодаре останутся без света 28 марта из-за плановых работ
В пятницу с утра ограничат подачу электроэнергии в разных частях краевой столицы.
Так, 27 марта с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:
- Тургенева, 107, 109;
- Красных партизан, 152, 443/2;
- Гагарина, 232;
- Алая, 1, 2, 7-11;
- Лиговская, 18,17;
- Венская, 1-21, 2-10, 1-13, 16-18;
- 1-й Лиговский проезд, 18;
- 2-й Лиговский проезд, 20;
- Эрмитажная, 9-25;
- Степная, 1-15, 2-12;
- Венский проезд, 1-7, 14-16;
- Грушовая, 1-25, 45-49, 44-50;
- Абрикосовая, 2-18, 1-17;
- Вишневая, 17-37, 22-38, 54-78, 55-77;
- Садовая, 30, 79-103, 84-104, 37-37, 27-29;
- Мечты, 12-18, 11-19;
- Персиковая, 29-49, 10-18, 9-11, 28-52.
С 9:00 до 15:00 без света останутся жители улиц:
- Бабушкина, 307;
- Красная, 143/1, 145, 145/1;
- Абинский переулок, 4, 13;
- Офицерская, 1, 4-28, 21;
- Брянская, 34, 75;
- Дзержинского, 35;
- Рашпилевская, 142, 196-210, 214-222, 226, 228, 230-238, 257, 263, 267, 269, 271-289;
- Тимашевский проезд, 1-17;
- Корсунский переулок, 1-21, 2-22;
- Гаражная, 100-104, 110-120;
- Динской проезд, 2-26, 3-25;
- Терская, 4;
- Абинский переулок, 4-24, 3-29;
- Семеновская, 76;
- Головатого атамана, 1-15, 2-16;
- Слободская, 31-37, 32-38;
- Бершанской, 72/1, 79/2, 187-205;
- Кирова, 7, 7/2;
- Комсомольская, 34-60, 37-71;
- Медовая, 14-30, 17-31;
- Тенгинская, 11-21;
- Новицкого, 73-75;
- Люберская, 2-10, 13;
- Щедрая, 22, 1-27, 2-18;
- Приймак, 1-9, 2-10;
- Моросина, 11, 12-22;
- Лозовая, 2-10;
- Молодежная, 39/а, 36-100, 37-95, 150;
- Лесная, 1-39, 32-90;
- 1 Мая, 235-263, 298-328;
- проезд 21-го Партсъезда, 31-45, 32-46;
- Памирская, 16-28, 17-33;
- Абрикосовая, 38-96, 43-101;
- Клубничная, 33-97, 30-94;
- Яблоневая, 25-89, 18-82;
- Майская, 56-114, 55-113;
- Калинина, 1-15, 2-12;
- Кутузова, 2-30;
- Розовая, 2-32, 1-35, 85;
- Юбилейная, 2-26, 1-27;
- Тимирязева, 233-235, 234-240, 1-21, 6-20, 46;
- Магистральная, 228-232, 229-331;
- Энтузиастов, 2-70, 13-77.
Кроме того, с 9:00 до 12:00 без света останутся жители дома № 10 на улице Думенко.
С 9:00 до 15:30 не будет электроэнергии по адресам:
- Обрывная, 133/б;
- 3-й Кузнечный Зарой, 29-31;
- Обрывная 132-132,53-109;
- Воронежская, 57, 57/1, 162-184.
С 20:00 28 марта до 6:00 29 марта не будет электроэнергии по адресам:
- Рашпилевская, 14-22, 17-21, 23, 27-29, 33;
- Комсомольская, 35-39, 38, 41, 44;
- Мира, 38;
- Советская, 33-35.
Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8-(861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
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