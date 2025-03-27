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Более 60 улиц в Краснодаре останутся без света 28 марта из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-60-ulits-v-krasnodare-ostanutsya-bez-sveta-28-marta-iz-za-planovyh-rabot
Более 60 улиц в Краснодаре останутся без света 28 марта из-за плановых работ
Фото unsplash.com

В пятницу с утра ограничат подачу электроэнергии в разных частях краевой столицы.

Так, 27 марта с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:

  • Тургенева, 107, 109;
  • Красных партизан, 152, 443/2;
  • Гагарина, 232;
  • Алая, 1, 2, 7-11;
  • Лиговская, 18,17;
  • Венская, 1-21, 2-10, 1-13, 16-18;
  • 1-й Лиговский проезд, 18;
  • 2-й Лиговский проезд, 20;
  • Эрмитажная, 9-25;
  • Степная, 1-15, 2-12;
  • Венский проезд, 1-7, 14-16;
  • Грушовая, 1-25, 45-49, 44-50;
  • Абрикосовая, 2-18, 1-17;
  • Вишневая, 17-37, 22-38, 54-78, 55-77;
  • Садовая, 30, 79-103, 84-104, 37-37, 27-29;
  • Мечты, 12-18, 11-19;
  • Персиковая, 29-49, 10-18, 9-11, 28-52.

С 9:00 до 15:00 без света останутся жители улиц:

  • Бабушкина, 307;
  • Красная, 143/1, 145, 145/1;
  • Абинский переулок, 4, 13;
  • Офицерская, 1, 4-28, 21;
  • Брянская, 34, 75;
  • Дзержинского, 35;
  • Рашпилевская, 142, 196-210, 214-222, 226, 228, 230-238, 257, 263, 267, 269, 271-289;
  • Тимашевский проезд, 1-17;
  • Корсунский переулок, 1-21, 2-22;
  • Гаражная, 100-104, 110-120;
  • Динской проезд, 2-26, 3-25;
  • Терская, 4;
  • Абинский переулок, 4-24, 3-29;
  • Семеновская, 76;
  • Головатого атамана, 1-15, 2-16;
  • Слободская, 31-37, 32-38;
  • Бершанской, 72/1, 79/2, 187-205;
  • Кирова, 7, 7/2;
  • Комсомольская, 34-60, 37-71;
  • Медовая, 14-30, 17-31;
  • Тенгинская, 11-21;
  • Новицкого, 73-75;
  • Люберская, 2-10, 13;
  • Щедрая, 22, 1-27, 2-18;
  • Приймак, 1-9, 2-10;
  • Моросина, 11, 12-22;
  • Лозовая, 2-10;
  • Молодежная, 39/а, 36-100, 37-95, 150;
  • Лесная, 1-39, 32-90;
  • 1 Мая, 235-263, 298-328;
  • проезд 21-го Партсъезда, 31-45, 32-46;
  • Памирская, 16-28, 17-33;
  • Абрикосовая, 38-96, 43-101;
  • Клубничная, 33-97, 30-94;
  • Яблоневая, 25-89, 18-82;
  • Майская, 56-114, 55-113;
  • Калинина, 1-15, 2-12;
  • Кутузова, 2-30;
  • Розовая, 2-32, 1-35, 85;
  • Юбилейная, 2-26, 1-27;
  • Тимирязева, 233-235, 234-240, 1-21, 6-20, 46;
  • Магистральная, 228-232, 229-331;
  • Энтузиастов, 2-70, 13-77.

Кроме того, с 9:00 до 12:00 без света останутся жители дома № 10 на улице Думенко.

С 9:00 до 15:30 не будет электроэнергии по адресам:

  • Обрывная, 133/б;
  • 3-й Кузнечный Зарой, 29-31;
  • Обрывная 132-132,53-109;
  • Воронежская, 57, 57/1, 162-184.

С 20:00 28 марта до 6:00 29 марта не будет электроэнергии по адресам:

  • Рашпилевская, 14-22, 17-21, 23, 27-29, 33;
  • Комсомольская, 35-39, 38, 41, 44;
  • Мира, 38;
  • Советская, 33-35.

Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8-(861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 28 марта более чем на месяц ограничат движение на улице Московской.

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