Более 60 улиц в Краснодаре останутся без света 28 марта из-за плановых работ

В пятницу с утра ограничат подачу электроэнергии в разных частях краевой столицы.

Так, 27 марта с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:

Тургенева, 107, 109;

Красных партизан, 152, 443/2;

Гагарина, 232;

Алая, 1, 2, 7-11;

Лиговская, 18,17;

Венская, 1-21, 2-10, 1-13, 16-18;

1-й Лиговский проезд, 18;

2-й Лиговский проезд, 20;

Эрмитажная, 9-25;

Степная, 1-15, 2-12;

Венский проезд, 1-7, 14-16;

Грушовая, 1-25, 45-49, 44-50;

Абрикосовая, 2-18, 1-17;

Вишневая, 17-37, 22-38, 54-78, 55-77;

Садовая, 30, 79-103, 84-104, 37-37, 27-29;

Мечты, 12-18, 11-19;

Персиковая, 29-49, 10-18, 9-11, 28-52.

С 9:00 до 15:00 без света останутся жители улиц:

Бабушкина, 307;

Красная, 143/1, 145, 145/1;

Абинский переулок, 4, 13;

Офицерская, 1, 4-28, 21;

Брянская, 34, 75;

Дзержинского, 35;

Рашпилевская, 142, 196-210, 214-222, 226, 228, 230-238, 257, 263, 267, 269, 271-289;

Тимашевский проезд, 1-17;

Корсунский переулок, 1-21, 2-22;

Гаражная, 100-104, 110-120;

Динской проезд, 2-26, 3-25;

Терская, 4;

Абинский переулок, 4-24, 3-29;

Семеновская, 76;

Головатого атамана, 1-15, 2-16;

Слободская, 31-37, 32-38;

Бершанской, 72/1, 79/2, 187-205;

Кирова, 7, 7/2;

Комсомольская, 34-60, 37-71;

Медовая, 14-30, 17-31;

Тенгинская, 11-21;

Новицкого, 73-75;

Люберская, 2-10, 13;

Щедрая, 22, 1-27, 2-18;

Приймак, 1-9, 2-10;

Моросина, 11, 12-22;

Лозовая, 2-10;

Молодежная, 39/а, 36-100, 37-95, 150;

Лесная, 1-39, 32-90;

1 Мая, 235-263, 298-328;

проезд 21-го Партсъезда, 31-45, 32-46;

Памирская, 16-28, 17-33;

Абрикосовая, 38-96, 43-101;

Клубничная, 33-97, 30-94;

Яблоневая, 25-89, 18-82;

Майская, 56-114, 55-113;

Калинина, 1-15, 2-12;

Кутузова, 2-30;

Розовая, 2-32, 1-35, 85;

Юбилейная, 2-26, 1-27;

Тимирязева, 233-235, 234-240, 1-21, 6-20, 46;

Магистральная, 228-232, 229-331;

Энтузиастов, 2-70, 13-77.

Кроме того, с 9:00 до 12:00 без света останутся жители дома № 10 на улице Думенко.

С 9:00 до 15:30 не будет электроэнергии по адресам:

Обрывная, 133/б;

3-й Кузнечный Зарой, 29-31;

Обрывная 132-132,53-109;

Воронежская, 57, 57/1, 162-184.

С 20:00 28 марта до 6:00 29 марта не будет электроэнергии по адресам:

Рашпилевская, 14-22, 17-21, 23, 27-29, 33;

Комсомольская, 35-39, 38, 41, 44;

Мира, 38;

Советская, 33-35.

Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8-(861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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