Более 60 улиц остались без света в Краснодаре из-за трех энергоаварий

Аварийное отключение электроэнергии произошло вечером 20 июня в Прикубанском и Карасунском округах краевого центра.

Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «РИП», ПС «АН-105», ПС «ЮВ-29» и 118 трансформаторных подстанции.

В Прикубанском округе без электроэнергии остались жители улиц Зиповской, 40 лет Победы, Московской, Карякина, Клинической, Коллективной, Краснофлотской, Красных зорь, Островского, Ростовской, Колхозной, Армавирской, Декабристов, 1 Мая, Гаражного переулка, Российской, Чайковского, Шаляпина, Красной, Горной, Заводской, Кубанонабережной, Агрономической, Достоевского, Жуковского, Некрасова, Чернышевского, Прокофьева, Агрохимической, Есенина, Мусоргского, Рахманинова, Адлерской, Алмазной, Гомельской, Суздальской, Климова, Первомайской, Кирилла Россинского, Почтовое отделение, Лаперуза, Чукотской, Апшеронской, Варениковской, Каневской, Староминской, Куликово поле, Роговской, Братьев Черниковых, Брюховецкой, Екатериновской, Ирклиевской, Переяславской, Пластуновской, Щербиновской.

В Карасунском округе свет отключили на улицах Мачуги, Бершанской, Гоголя, Горького, Кирова, Бородинской, Плиева, Пушкина, Фадеева, Базарном переулке, Кубанской, Почтовой, Октябрьской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 20 июня почти 20 улиц остались без света из-за энергоаварии в Краснодаре.