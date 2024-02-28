Более 60 тыс. жителей Армавира остаются без воды из-за крупной аварии

Авария на Курганинском групповом водопроводе произошла 27 февраля. Порыв случился около села Урмия в Курганинском районе.

По оперативным данным, без воды временно остаются более 60 тыс. жителей Армавира и свыше 20 соцобъектов. Для жителей домов, попавших в зону отключения, организовали подвоз питьевой воды по заявкам, которые можно оставить по телефону: 8(86137)3-32-42.

Порыв на водопроводе устраняют в круглосуточном режиме. На месте работают 20 человек и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

«Подача воды в город частично восстановлена по резервному водоводу, но подаваться в дома жителей она будет по графику, чтобы не помешать аварийным работам», — написал в Telegram мэр Армавира Андрей Харченко.

Он добавил, что руководство «Курганинского группового водопровода» приложит все усилия для того, чтобы устранить порыв в кратчайшие сроки.

К утру 28 февраля аварийный участок водовода полностью перекрыли. Воду из котлована откачали.

Кроме того, из-за отключения воды в Армавире 28 февраля не работают 8 школ, в которых учатся более 8 тыс. человек, а также 13 детских садов, рассчитанных на 2,6 тыс. детей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за серьезной аварии в Армавире подачу воды ограничили в микрорайоны Черемушки, Родина, Каспаровские дачи, Бара, Военный городок и поселок Заветный.