Более 60 многоквартирных домов отремонтируют в Сочи в 2025 году

Многоэтажные дома будут ремонтировать в рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта общего имущества собственников помещений в МКД на 2025 год.

Перечень работ в плане утвердили сами собственники жилья. В прошлом году уже отремонтировали 69 МКД — на эти цели из бюджета освоили более 500 млн рублей.

«Сохраним темпы высокими и в текущем году. Перечень видов работ по каждому объекту согласован на собраниях собственников жилья. Контроль качества выполняемых работ, используемых при этом материалов и окончательную приемку будут вести активисты ТОС и сами жильцы», — написал глава Сочи Андрей Прошунин в Telegram.

До конца года в рамках плана планируют провести более 198 различных работ — замену 10 лифтов, ремонт 154 внутридомовых инженерных систем и 25 крыш, обновление 12 фасадов. На эти цели предусмотрено более 722 млн рублей.

Подрядные организации провели обследование всех МКД по договорам, проектно-сметные работы уже завершили. На 26 объектах стартовали ремонты, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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