Более 60 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, заразились гриппом А

Всего из 111 детей, находящихся в больнице Саратовской области, заболели 89 человек.

Из них 55 детям поставили диагноз «грипп А», еще у 34 пациентов диагностировали ОРВИ. У всех заболевших состояние удовлетворительное. Остальные дети и 10 сопровождающих лиц здоровы, у одного сопровождающего обнаружена РНК вируса гриппа А.

Законным представителям передали 12 детей — они отказались от дальнейшего наблюдения и лечения в условиях стационара. Из них 6 детей с гриппом А, 5 детей с ОРЗ и один здоровый ребенок. Родителям выдали лекарства и выписки с рекомендациями.

По возвращении в Луганскую республику всех детей будут наблюдать врачи Краснодонского района, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», снятые с поезда в Саратовской области дети отдыхали в лагерях Тюменской области с 12 по 19 декабря. Из них госпитализировали около 30 человек.