Более 6 тыс. путевок на лечение в санаториях Кубани и Крыма приобрели льготники

На путевки для федеральных льготников края соцфонд региона направил 217 млн рублей. С начала года выдали свыше 2 тыс. путевок.

«Чтобы пройти лечение нужно предоставить справку о медицинских показаниях по форме 070/у и подать заявление в Соцфонд, в МФЦ, через портал госуслуг или по почте», — отметила вице-губернатор Анна Минькова.

По словам замглавы, продолжительность лечения — 18 дней, для детей-инвалидов — 21 день, а для жителей с заболеваниями спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.

«Путевки выдаются в зависимости от даты подачи заявления и заболевания. Проверить свою позицию в очереди жители Кубани могут на сайте СФР, введя номер своего СНИЛС», — написала Минькова в Telegram.

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