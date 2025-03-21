Минькова: 5,6 тыс. работающих жительниц Кубани получают пособие на детей

Жители региона могут получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет даже после возвращения на рабочее место.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова рассказала, что с 2024 года женщины могут сохранить право на выплаты по уходу за ребенком при досрочном выходе на работу. Его размер — 40% от среднего заработка за два предыдущих года. Пособие не может быть меньше 10 тыс. 103 рублей и больше 68 тыс. 995 рублей.

Чтобы оформить такое пособие, нужно подать заявление на отпуск по уходу за ребенком работодателю.

«Первое перечисление произойдет в течение 10 рабочих дней после передачи документов в Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю. Последующие выплаты будут поступать ежемесячно не позднее 8 числа следующего месяца», — написала Минькова в Telegram.

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