Более 6 тыс. мальков осетра выпустили в реку Кубань под Краснодаром

Молодь русского осетра выпустили в реки Кубань и Дон для искусственного воспроизводства биологических ресурсов.

Мальков вырастили на специальных рыбоводческих заводах по заказу Азово-Черноморского бассейнового филиала Росморпорта. Работу проводят для компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, причиненного ремонтным дноуглублением.

Всего вырастили более 200 тыс. штук средней навеской не менее 2,5 г. Более 6 тыс. штук выпустили в реку Кубань ниже Краснодарского гидроузла. Также осетра выпустили в Дон ниже Цимлянского гидроузла.

В этом году также планируют выпустить черноморского лосося в реку Мзымта для возмещения ущерба, нанесенного дноуглубительными работами в морпорту Туапсе. Всего в этом году запланировано три выпуска молоди рыб, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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