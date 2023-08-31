Более 6 га земель агрофирмы «Мысхако» под Новороссийском продают за 1 млн рублей

Информацию об этом опубликовали в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Земельный участок ЗАО «Агрофирма «Мысхако» площадью 6,7 га выставили на открытые торги. Начальная стоимость лота — 1 млн рублей. Будущего покупателя предупредили, что он возьмет на себя риски из-за невозможности определить точные границы участка.

Агрофирму «Мысхако» зарегистрировали под Новороссийском в 1993 году. Ранее ее главного бухгалтера уличили в уклонении от уплаты налогов. Долг компании перед государством составил 89 млн рублей, сообщает «РБК Краснодар».

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