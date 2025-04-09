Более 54 млн рублей направят по нацпроекту на восстановление лесов Кубани

Средства выделят в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Работы проведут на более чем 126 га, еще на почти 50 га — за счет собственных средств работы проведут юридические лица, которые имеют обязательства по лесовосстановлению.

Всего до конца 2025 года на выделенные средства в Краснодарском крае планируют восстановить больше 176 га лесных насаждений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2024 году в питомниках региона заготовили более 4 т семян и вырастили свыше 142 тыс. сеянцев. Эта работа ведется в рамках программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Для восстановления лесных территорий, пострадавших от пожаров и неблагоприятных погодных условий, будут использовать сеянцы основных лесообразующих пород деревьев: дуба черешчатого, дуба красного, ореха черного, акации и других.

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