Более 500 саженцев яблонь раздали жителям Анапы во время субботника
Общество
14.04.2024 13:27
В Анапе 13 апреля прошел общегородской субботник. На весеннюю уборку улиц и зеленых зон для подготовки курорта к грядущему летнему сезону вышли сотрудники мэрии, городских служб, предприятий и управляющих компаний, а также депутаты, активисты ТОС и местные жители.
В городе и во всех сельских округах анапчане сажали и белили деревья, убирали мусор, ремонтировали лавочки и рыхлили землю.
В районе Симферопольского шоссе и речки Можепсин от сухостоя очистили плавни. Навели порядок на Пионерском проспекте, на улицах Ленина, Горького, Мирной, Таманской, Парковой, в переулке Кордонном.
На бульваре Евскина во время субботника местным жителям бесплатно раздали более 500 саженцев яблонь для посадки во дворе или на придомовой территории, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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