«Плакучие» гималайские кедры появились в парке «Краснодар»

Новые деревья высадили перед аркой входа напротив магазина местного футбольного клуба.

«Это кедры пендульной формы, или иначе – «плакучие, — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».

Отличительной чертой гималайских пендульных кедров является то, что их ветви свисают по дуге вниз. Для высадки новых деревьев в этом месте убрали плитку.

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