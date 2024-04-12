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«Плакучие» гималайские кедры появились в парке «Краснодар»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/plakuchie-gimalajskie-kedry-poyavilis-v-parke-krasnodar
«Плакучие» гималайские кедры появились в парке «Краснодар»
Фото парка "Краснодар"

Новые деревья высадили перед аркой входа напротив магазина местного футбольного клуба.

«Это кедры пендульной формы, или иначе – «плакучие, — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».

Отличительной чертой гималайских пендульных кедров является то, что их ветви свисают по дуге вниз. Для высадки новых деревьев в этом месте убрали плитку.

Читайте также: спутниковый снимок парка «Краснодар» опубликовал «Роскосмос». Недавно запущенный спутник «Ресурс-П» №4 поделился новыми снимками.

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