Более 500 полицейских направят для безопасности туристов на Кубань и в Крым

Службу правоохранителей организуют в местах массового пребывания отдыхающих, экскурсионного обслуживания, а также на пешеходных маршрутах.

Начальник управления организации обеспечения правопорядка главного управления по обеспечению охраны общественного порядка РФ МВД России Андрей отметил, что более 500 полицейских направят для усиления плотности нарядов полиции на улицах и в других общественных местах курортных районов Крыма, Краснодарского края, Севастополя и Сириуса.

«Сотрудники МВД уже сегодня проводят разъяснительную работу в местах проживания отдыхающих, направленную на пресечение семейно-бытовых конфликтов, обеспечение личной и имущественной безопасности», — отметил Полтавец.

По его словам, контроль также усилили над состоянием правопорядка в скверах, лесах, заповедниках, ландшафтных музеях, а также территориях, прилегающих водоемах и в других местах стихийного отдыха граждан, сообщает ТАСС.

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