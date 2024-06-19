Более 500 деталей для беспилотников сделали дети из Новороссийска

В Доме культуры села Гайдук открыли кружок робототехники, где уже 40 детей занимаются различными проектами.

Открыть такой детский кружок удалось благодаря победе в конкурсе «Росмолодежь. Гранты», рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«Были закуплены обучающие материалы: конструкторы, схемы, литература. Руководитель кружка самостоятельно приобрел 3D-принтеры. Современные технологии помогают детям освоить новые навыки и находят применение в реальной жизни», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Чтобы помочь бойцам в зоне спецоперации, дети присоединились к работе по изготовлению деталей для беспилотников с помощью 3D-печати.

«Это отличный пример того, как робототехника может быть полезна в различных областях. На данный момент создано и отправлено на фронт более 500 деталей», — подчеркнул Андрей Кравченко.

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