Более 500 человек пострадали от укусов клещей на Кубани с начала года

Всего с начала года клещи покусали 505 человек, из них 227 — дети до 14 лет.

Обращаемость в медицинские учреждения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 1,6 раза.

На Черноморском побережье клещи укусили 110 человек, из них 48 — дети, на Азовском побережье — 6 человек, 3 из которых — дети.

На клещевые инфекции исследовали более 600 насекомых, снятых с людей и объектов внешней среды. В 15% из них был иксодовый клещевой боррелиоз.

Сейчас на Кубани от клещей обработали более 130 га территорий. Сдать насекомых на исследование можно в специальных пунктах, ближайший можно посмотреть по ссылке, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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