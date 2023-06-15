Более 500 человек наводят порядок на ранее подтопленных территориях в Сочи

Утром 14 июня после сильного дождя река Мацеста вышла из берегов и затопила близлежащие территории — дороги и дворы жилых домов.

В Хостинском районе 15 июня продолжают наводить санитарный порядок на общественных и придомовых территориях, которые ранее подтопило. В этих работах принимают участие более 500 человек — общественники, местные жители, сотрудники ресурсоснабжающих организаций, а также около 40 единиц техники.

Волонтеры помогают жителям навести порядок во дворах и придомовых территориях. Казаки и участники СВО убирают территорию местного храма. Более 70 человек чистят от ила набережную реки Мацеста.

Большинство сочинских пляжей возобновили работу 15 июня. Специалисты Роспотребнадзора утром взяли пробы морской воды и в ходе лабораторного исследования убедились, что они соответствуют нормальным значениям, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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