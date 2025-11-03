Более 500 автомобилей скопились в пробке перед Крымским мостом вечером 3 ноября

Пробка перед пунктами ручного досмотра со стороны Керчи начала образовываться после полудня 3 ноября.

К 13:00 со стороны Крыма очереди на ручной досмотр ожидали 80 транспортных средств. Со стороны Тамани проблем с проездом не наблюдалось. В 14:00 пробка со стороны Керчи выросла до 220 автомобилей.

В 15:00 в очереди на проезд находились 280 автомобилей со стороны Крыма и 70 машин со стороны Тамани. Еще через час пробка с обеих сторон выросла. Со стороны Керчи своей очереди ожидали 310 транспортных средств, со стороны Тамани — 130.

К 17:00 затор в Крыму увеличился до 355 автомобилей. В Краснодарском крае проезда через мост ожидают 170 машин. Время ожидания — около часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 3 ноября для водителей на Крымском мосту ввели новую процедуру проезда. Изменения ввели из-за вступления в силу запрета на проезд гибридов и электроавтомобилей. С 3 ноября водители помимо ручного досмотра и сканирования автомобиля должны заполнить анкету.

