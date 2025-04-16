Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Более 50 улиц в Краснодаре 17 апреля останутся без света из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-50-ulits-v-krasnodare-17-aprelya-ostanutsya-bez-sveta-iz-za-planovyh-rabot
Более 50 улиц в Краснодаре 17 апреля останутся без света из-за плановых работ
Фото unsplash.com

В четверг в различных микрорайонах столицы Кубани запланированы технические работы на объектах электросетей.

С 9:00 до 12:00 будет ограничена подача электричества по адресам:

  • Почтовая, 34, 55
  • Фадеева 13-27, 19-27, 6-10
  • Краевая 18-24, 13-15
  • Мачуги, 51-67, 14-38

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Красная, 93, 103, 103/А
  • Тульская 18-36, 29, 11-23
  • Киевская, 45, 55-103, 72-96
  • Киевский пр. 2-12, 1-9
  • Минская, 111-117
  • Смоленская 1-19, 2-44
  • Длинная, 94
  • Витебская 71-83
  • Рашпилевская, 102, 127, 147
  • Пашковская, 71
  • Российская, 794
  • 1 Мая, 160, 164/б
  • Витебская, 71/1
  • Роз 3, 14-62
  • Ставропольская, 306-338
  • Новокубанский пер., 6-20, 3-15
  • Пинская, 2-44, 1-41
  • Ростовское шоссе, 56
  • Дачная, 1-29, 2-108, 416-514, 145-171
  • 40 лет Победы, 148, 154-168
  • Лесопарковая, 11
  • Красных Партизан, 81
  • Средняя 17-25, 10-38, 29-45
  • Троицкая, 263
  • Тюляева, 5
  • Кубанская 1-45, 2-50, 47-69
  • Стасова 2-10,1-35, 21, 141, 143
  • Зарой Стасова 2-18, 1-17
  • Бургасская, 31
  • Репина, 3, 5
  • Циолковского, 5, 5/1, 7, 9
  • Можайского, 55
  • Дзержинского, 64/2
  • Зиповская, 42, 44

С 13:00 до 17:00 выключат электроэнергию по адресам:

  • Гидростроителей, 20, 22, 24
  • Колхозная, 65, 69
  • Деповская, 9-19, 43-59, 4-42
  • Осипенко, 69
  • Пугачева, 25-69, 18-28, 38-76
  • Майкопская, 87-97,86-98
  • Деповский пр., 10, 13
  • Майкопская, 70,71-79, 85, 99
  • Октябрьская, 1, 13-23
  • Красина, 5, 25
  • Гидростроителей, 20, 22, 24
  • Сормовская, 112, 114, 116/1, 116/2
  • Степная 76-80, 82-86, 77-85
  • Димитрова, 79

Кроме того, с 9:30 до 16:00 будет ограничена подача электричества в дома № 29 и 31 на улице Генерала Трошева.

Уточнить адрес можно по ссылке. За дополнительной информации можно обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 20 улиц в Краснодаре остались без света 16 апреля из-за аварии на сетях.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях