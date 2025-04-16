Более 50 улиц в Краснодаре 17 апреля останутся без света из-за плановых работ
Общество
16.04.2025 20:23
В четверг в различных микрорайонах столицы Кубани запланированы технические работы на объектах электросетей.
С 9:00 до 12:00 будет ограничена подача электричества по адресам:
- Почтовая, 34, 55
- Фадеева 13-27, 19-27, 6-10
- Краевая 18-24, 13-15
- Мачуги, 51-67, 14-38
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Красная, 93, 103, 103/А
- Тульская 18-36, 29, 11-23
- Киевская, 45, 55-103, 72-96
- Киевский пр. 2-12, 1-9
- Минская, 111-117
- Смоленская 1-19, 2-44
- Длинная, 94
- Витебская 71-83
- Рашпилевская, 102, 127, 147
- Пашковская, 71
- Российская, 794
- 1 Мая, 160, 164/б
- Витебская, 71/1
- Роз 3, 14-62
- Ставропольская, 306-338
- Новокубанский пер., 6-20, 3-15
- Пинская, 2-44, 1-41
- Ростовское шоссе, 56
- Дачная, 1-29, 2-108, 416-514, 145-171
- 40 лет Победы, 148, 154-168
- Лесопарковая, 11
- Красных Партизан, 81
- Средняя 17-25, 10-38, 29-45
- Троицкая, 263
- Тюляева, 5
- Кубанская 1-45, 2-50, 47-69
- Стасова 2-10,1-35, 21, 141, 143
- Зарой Стасова 2-18, 1-17
- Бургасская, 31
- Репина, 3, 5
- Циолковского, 5, 5/1, 7, 9
- Можайского, 55
- Дзержинского, 64/2
- Зиповская, 42, 44
С 13:00 до 17:00 выключат электроэнергию по адресам:
- Гидростроителей, 20, 22, 24
- Колхозная, 65, 69
- Деповская, 9-19, 43-59, 4-42
- Осипенко, 69
- Пугачева, 25-69, 18-28, 38-76
- Майкопская, 87-97,86-98
- Деповский пр., 10, 13
- Майкопская, 70,71-79, 85, 99
- Октябрьская, 1, 13-23
- Красина, 5, 25
- Гидростроителей, 20, 22, 24
- Сормовская, 112, 114, 116/1, 116/2
- Степная 76-80, 82-86, 77-85
- Димитрова, 79
Кроме того, с 9:30 до 16:00 будет ограничена подача электричества в дома № 29 и 31 на улице Генерала Трошева.
Уточнить адрес можно по ссылке. За дополнительной информации можно обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 20 улиц в Краснодаре остались без света 16 апреля из-за аварии на сетях.