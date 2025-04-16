Более 50 улиц в Краснодаре 17 апреля останутся без света из-за плановых работ

В четверг в различных микрорайонах столицы Кубани запланированы технические работы на объектах электросетей.

С 9:00 до 12:00 будет ограничена подача электричества по адресам:

Почтовая, 34, 55

Фадеева 13-27, 19-27, 6-10

Краевая 18-24, 13-15

Мачуги, 51-67, 14-38

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

Красная, 93, 103, 103/А

Тульская 18-36, 29, 11-23

Киевская, 45, 55-103, 72-96

Киевский пр. 2-12, 1-9

Минская, 111-117

Смоленская 1-19, 2-44

Длинная, 94

Витебская 71-83

Рашпилевская, 102, 127, 147

Пашковская, 71

Российская, 794

1 Мая, 160, 164/б

Витебская, 71/1

Роз 3, 14-62

Ставропольская, 306-338

Новокубанский пер., 6-20, 3-15

Пинская, 2-44, 1-41

Ростовское шоссе, 56

Дачная, 1-29, 2-108, 416-514, 145-171

40 лет Победы, 148, 154-168

Лесопарковая, 11

Красных Партизан, 81

Средняя 17-25, 10-38, 29-45

Троицкая, 263

Тюляева, 5

Кубанская 1-45, 2-50, 47-69

Стасова 2-10,1-35, 21, 141, 143

Зарой Стасова 2-18, 1-17

Бургасская, 31

Репина, 3, 5

Циолковского, 5, 5/1, 7, 9

Можайского, 55

Дзержинского, 64/2

Зиповская, 42, 44

С 13:00 до 17:00 выключат электроэнергию по адресам:

Гидростроителей, 20, 22, 24

Колхозная, 65, 69

Деповская, 9-19, 43-59, 4-42

Осипенко, 69

Пугачева, 25-69, 18-28, 38-76

Майкопская, 87-97,86-98

Деповский пр., 10, 13

Майкопская, 70,71-79, 85, 99

Октябрьская, 1, 13-23

Красина, 5, 25

Гидростроителей, 20, 22, 24

Сормовская, 112, 114, 116/1, 116/2

Степная 76-80, 82-86, 77-85

Димитрова, 79

Кроме того, с 9:30 до 16:00 будет ограничена подача электричества в дома № 29 и 31 на улице Генерала Трошева.

Уточнить адрес можно по ссылке. За дополнительной информации можно обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 20 улиц в Краснодаре остались без света 16 апреля из-за аварии на сетях.

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