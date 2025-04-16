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Более 20 улиц в Краснодаре остались без света 16 апреля из-за аварии на сетях

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-ulits-v-krasnodare-ostalis-bez-sveta-16-aprelya-iz-za-avarii-na-setyah
Более 20 улиц в Краснодаре остались без света 16 апреля из-за аварии на сетях
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе краевой столицы произошло в среду около 8:30 из-за аварии на линии 6-10 кВ.

В результате оказались обесточены ПС «Пашковская», «ПШ-303» и 14 трансформаторных подстанций. Без света временно остались жители улиц:

  • 1 Мая,
  • Бершанской,
  • Фадеева,
  • 8 Марта,
  • Кирова,
  • Пролетарская,
  • Ярославского,
  • Восточный обход,
  • Лавочкина,
  • Украинская,
  • Куренная,
  • Сычевая,
  • переулок Калинина,
  • Калининский переулок,
  • Космонавтов,
  • Вокзальная,
  • Седина,
  • Фрунзе,
  • Аэропортовская,
  • Оренбургская,
  • Евдокимовская,
  • 1-я Гвардейская,
  • Почтовое отделение и другие.

На месте сейчас работают специалисты аварийной бригады. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на перечисленных выше улицах планируют к 12:00.

Читайте также: в ЕДДС Краснодара рассказали о плановых отключениях воды и света на 16 апреля.

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