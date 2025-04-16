Более 20 улиц в Краснодаре остались без света 16 апреля из-за аварии на сетях

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе краевой столицы произошло в среду около 8:30 из-за аварии на линии 6-10 кВ.

В результате оказались обесточены ПС «Пашковская», «ПШ-303» и 14 трансформаторных подстанций. Без света временно остались жители улиц:

1 Мая,

Бершанской,

Фадеева,

8 Марта,

Кирова,

Пролетарская,

Ярославского,

Восточный обход,

Лавочкина,

Украинская,

Куренная,

Сычевая,

переулок Калинина,

Калининский переулок,

Космонавтов,

Вокзальная,

Седина,

Фрунзе,

Аэропортовская,

Оренбургская,

Евдокимовская,

1-я Гвардейская,

Почтовое отделение и другие.

На месте сейчас работают специалисты аварийной бригады. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на перечисленных выше улицах планируют к 12:00.

Читайте также: в ЕДДС Краснодара рассказали о плановых отключениях воды и света на 16 апреля.

Подпишись, здесь всегда интересно.