Более 20 улиц в Краснодаре остались без света 16 апреля из-за аварии на сетях
Происшествия
16.04.2025 09:25
Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе краевой столицы произошло в среду около 8:30 из-за аварии на линии 6-10 кВ.
В результате оказались обесточены ПС «Пашковская», «ПШ-303» и 14 трансформаторных подстанций. Без света временно остались жители улиц:
- 1 Мая,
- Бершанской,
- Фадеева,
- 8 Марта,
- Кирова,
- Пролетарская,
- Ярославского,
- Восточный обход,
- Лавочкина,
- Украинская,
- Куренная,
- Сычевая,
- переулок Калинина,
- Калининский переулок,
- Космонавтов,
- Вокзальная,
- Седина,
- Фрунзе,
- Аэропортовская,
- Оренбургская,
- Евдокимовская,
- 1-я Гвардейская,
- Почтовое отделение и другие.
На месте сейчас работают специалисты аварийной бригады. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на перечисленных выше улицах планируют к 12:00.
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