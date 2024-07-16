Более 50 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло днем 16 июля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены: подстанции «ВК-3», «ВК-8», «ВК-11» и более 100 трансформаторных подстанций.

В результате масштабной аварии без света временно остались жители улиц: Ейское шоссе, Карла Гусника, 2-я Тихая, 3-я, 5-я, 6-я и 7-я Дорожная, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Трудовая, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Урожная, Хлебосольная, Житная, Дивная, Новотитаровская, Новосельская, Чернышева, Высотная, Целиноградская, Апрельская, Есаульская, Профессора Рудакова, Мечникова, Лодыгина, Вольная, Туполева, Западная, Дружбы, Лекарственная, Зеленая, Солнечная, Полевая, Степная, Малиновая, Звездная, Центральная, Ушакова, Атамана Николаева, Атамана Котляревского, Дальняя, Восточная, Школьная, Безуленко, Алая, Сургутская, Гагарина, Светлая, 1-я Первомайская.

На места аварии работают бригады энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

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