Более 50 тыс. автомобилей перевезли паромы через Керченский пролив

В Керченском проливе 20 января действующих штормовых предупреждений нет.

По данным Минтранса, с ночи 9 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезли 50 тыс. 657 автомобилей, 67 тыс. 897 пассажиров и 5 тыс. 762 ж/д вагона. Паромы выполнили 1 тыс. 637 рейсов.

Согласно прогнозу Росгидромета, 20 января в проливе дует восточный ветер 6-11 м/с, вечером порывы до 14 м/с. Высота волн — 30-80 см. Дождя не ожидается, видимость хорошая. Температура воздуха — +8…+10 °С, температура морской воды — +3…+4 °С, сообщает Минтранс РФ.

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