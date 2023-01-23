Более 50% собранных в 2022 году в Краснодарском крае отходов направили на сортировку
Об этом 23 января вице-губернатор Андрей Прошунин доложил министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову на встрече в Москве.
Замглавы Кубани отметил, что в регионе ведется масштабная работа в сфере обращения с отходами. В крае рекультивируют существующие свалки, ведут работу по развитию экокультуры раздельного сбора отходов, созданию современных полигонов.
«В 2022 году нам удалось перевыполнить целевые показатели национального проекта. Более 50% коммунальных отходов от общего числа образованных в регионе направили на сортировку. Кроме того, благодаря федеральной субсидии в муниципалитетах в прошлом году закупили и установили 4426 контейнеров для сбора пластика», — сказал Прошунин.
В ходе встречи также совместно с компанией «РТ-Инвест» обсудили проблемы при проектировании новых объектов размещения ТКО и вопросы прохождения стадий проектно-изыскательских работ.
Согласно концепции в список первоочередных задач входит строительство трех комплексов по переработке отходов. В Крымском и Ленинградском районах уже провели инженерные изыскания, в Усть-Лабинском — планируют их проведение. Всего на Кубани планируют построить пять отходоперерабатывающих комплексов на основе государственно-частного партнерства с «РТ- Инвест».
Прошунин подчеркнул, что для реализации всех мероприятий необходима федеральная поддержка.
Кроме того, в рамках рабочей поездки вице-губернатор встретился с гендиректором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Они обсудили привлечение финансирования для строительства экотехнопарка в регионе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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