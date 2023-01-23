Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Более 50% собранных в 2022 году в Краснодарском крае отходов направили на сортировку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-50-sobrannyh-v-2022-godu-v-krasnodarskom-krae-othodov-napravili-na-sortirovku
Более 50% собранных в 2022 году в Краснодарском крае отходов направили на сортировку
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 23 января вице-губернатор Андрей Прошунин доложил министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову на встрече в Москве.

Замглавы Кубани отметил, что в регионе ведется масштабная работа в сфере обращения с отходами. В крае рекультивируют существующие свалки, ведут работу по развитию экокультуры раздельного сбора отходов, созданию современных полигонов.

«В 2022 году нам удалось перевыполнить целевые показатели национального проекта. Более 50% коммунальных отходов от общего числа образованных в регионе направили на сортировку. Кроме того, благодаря федеральной субсидии в муниципалитетах в прошлом году закупили и установили 4426 контейнеров для сбора пластика», — сказал Прошунин.

В ходе встречи также совместно с компанией «РТ-Инвест» обсудили проблемы при проектировании новых объектов размещения ТКО и вопросы прохождения стадий проектно-изыскательских работ.

Согласно концепции в список первоочередных задач входит строительство трех комплексов по переработке отходов. В Крымском и Ленинградском районах уже провели инженерные изыскания, в Усть-Лабинском — планируют их проведение. Всего на Кубани планируют построить пять отходоперерабатывающих комплексов на основе государственно-частного партнерства с «РТ- Инвест».

Прошунин подчеркнул, что для реализации всех мероприятий необходима федеральная поддержка.

Кроме того, в рамках рабочей поездки вице-губернатор встретился с гендиректором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Они обсудили привлечение финансирования для строительства экотехнопарка в регионе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 4,4 тыс. контейнеров для сбора пластика установили на Кубани в 2022 году.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Сухогруз RIO в Кабардинке: от судна остался один лишь корпус
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Погибающего в реке лебедя спасли жители Краснодара
  5. В Краснодаре к концу года достроят восьмиэтажный деловой центр около Всесвятского кладбища
  6. Более 70 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
Прямой эфир
Мы в соцсетях