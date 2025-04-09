Более 50 производителей мебели получили около 1 млрд рублей помощи на Кубани

Субсидии и льготные займы от Фонда развития промышленности края на общую сумму 1 млрд рублей получили больше 50 кубанских производителей мебели. Только за прошлый год рост объемов производства мебели в регионе составил почти 150%. Свою продукцию компании представили на международной выставке мебели ЮМИДС. Среди них и мебельная фабрика с уникальным дизайном из станицы Динской.

Многодетная мать Анэт Тузова занимается интерьером и дизайнерской мебелью уже почти десять лет. Год назад переехала на Кубань из Крыма. Сейчас пока в декрете, работает на дому. На создание своих работ ее вдохновляет кубанская природа.

«Я под стилистику земли, природы Кубани создала комод с лошадьми. Мне очень хочется, чтобы регион, который стал для меня уже родным за этот год, максимально активно развивался», — сказала креативный директор фабрики мебели Анэт Тузова.

В каждое свое творение креативный директор вкладывает душу и глубокий смысл.

«Этот необычный шкаф-мольберт предназначен для хранения красок. Это был первый дизайнерский опыт Анэт. По задумке автора, губы — это символ передачи информации, а спрут — глубины подсознания», — сообщила корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Дубовая.

Выйти на высокие обороты помог в том числе Фонд промышленности Краснодарского края. Он предоставил заем в 10 млн рублей по программе «Приоритет». За счет этих средств провели ребрендинг мебельной фабрики и модернизацию производства.

«Соединили два здания, новое полностью здание построили. У нас производственные площади сразу расширили возможность для хранения материала, большого количества оборудования», — отметил заместитель директора по производству Алексей Донецкий.

Из-за расширения предприятие закупило пять деревообрабатывающих станков. Благодаря этому на фабрике появились новые рабочие места, увеличилась скорость производства и улучшилось качество мебели.

«За счет этих средств мы смогли осуществить поставку и изготовление мебели для двух очень серьезных проектов — это мебель для отеля Mantera, новый стадион «Динамо» мы оснастили полностью мебелью», — подчеркнул директор фабрики Сергей Тузов.

Сейчас Сергей Тузов и его команда открывают новые горизонты для фабрики. Интерес к необычной продукции растет.

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