Более 50 праздничных мероприятий подготовили к фестивалю молодежи в Сочи

Масштабные городские и локальные мероприятия пройдут в образовательных организациях и домах культуры всех районов курорта.

Кроме того, планируют проводить акции, флешмобы, выставки и конкурсы, спортивные мероприятия, а также организовать работу точек активности.

В кинотеатрах покажут тематические фильмы и видеоролики, в городских библиотеках запланированы уроки-беседы, информационно-познавательные программы и обзор литературы, которая посвящена истории фестиваля.

Основная площадка ВФМ с 1 по 7 марта — территория Южного мола. Там проведут насыщенную культурную программу с выступлениями городских коллективов, анимационными программами и театрализованными представлениями.

Полную программу можно посмотреть на сайте, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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