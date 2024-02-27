На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи прибыли уже 3,5 тыс. волонтеров

Всего на масштабном международном мероприятии будут работать около 4 тыс. волонтеров, 500 из них будут из Сочи.

Местные волонтеры в рамках подготовки к участию в мероприятии прошли функциональное и объектовое обучение. Они уже встречают делегации, прибывающие на фестиваль молодежи, в аэропорту и железнодорожном вокзале Адлера.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 1 по 7 марта. Ожидается, что в нем примут участие около 20 тыс. человек из разных стран, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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