Более 50 котельных модернизировали на Кубани в 2023 году

Объекты теплоснабжения обновили за счет инвестиций и по госпрограмме

В 2023 году в Краснодарском крае модернизировали более 50 котельных «Развитие топливно-энергетического комплекса».

«Поставленные на год задачи выполнили. За счет региональных средств модернизировали 12 котельных мощностью в Абинском, Кореновском, Северском, Староминском и Темрюкском районах. В рамках этой же программы заменили два участка тепловых сетей протяженностью около 1,3 км. На эти цели предусмотрели более 370 млн рублей», — отметил заместитель губернатора Андрей Прошунин.

Около 40 котельных модернизировали по концессионным соглашениям. Кроме того, в рамках выполнения регионального плана заменили 5% изношенных сетей и капитально отремонтировали 150 км теплотрасс, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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