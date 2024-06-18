Более 50 кошек из «резиновой» квартиры в Краснодаре стерилизуют ветеринары

Волонтеры забрали кошек у женщины в Краснодаре, чтобы стерилизовать и вернуть хозяйке.

«Кошек больше 50. На данный момент кастрировано 15 котов и 10 кошек. Поэтапно кастрируются все. После этого все будут обработаны и привиты, конечно, если будут финансы. 21 котенок проходит лечение, у них вирусы», — рассказала волонтер Ирина Вьюнова.

Она считает, что животные оказались в одной квартире, поскольку своевременно не стерилизовали первых кошек и котов. После кастрации животных возвращают хозяйке, поскольку новых хозяев для них не нашли. Сама хозяйка финансово не помогает, но позволяет волонтерам помогать животным.

Сейчас добровольцы собирают деньги на корм животным, вакцинацию и обработку от паразитов, а также обработку помещения от вирусов. Также неравнодушные могут взять кошек на бесплатную передержку и в дальнейшем переустроить животных, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях опубликовали видео из квартиры хозяйки 50 кошек в Краснодаре.