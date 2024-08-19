Более 5 млн рублей вернул за квартиру в Сочи обманутый дольщик из Бурятии

Договор участия в долевом строительстве жилого дома в Сочи житель Улан-Удэ заключил с одной из строительных компаний.

Мужчина внес полную сумму по договору инвестирования — 5,2 млн рублей. Застройщик строить дом так и не начал, а возвращать оплату отказался.

Обманутый дольщик обратился в суд с иском. Суд встал на его сторону и вынес решение о взыскании денег с застройщика.

После того, как приставы возбудили исполнительное производство, банковские счета застройщика арестовали. Кроме того, вынесли запрет на регистрационные действия — с ним должник не мог продавать, обменивать, дарить или закладывать принадлежащее ему имущество.

В результате принятых действий всю сумму задолженности списали с застройщика и вернули ее законному владельцу, сообщает пресс-служба ФССП по Бурятии.

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