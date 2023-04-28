Более 5 кг наркотиков и 7 тыс. пачек нелегальных сигарет сожгли полицейские в Новороссийске

Полицейские в плановом порядке по решению судов уничтожили наркотики, немаркированные сигареты и другие вещественные доказательства по уголовным делам.

Подозреваемые по этим уголовным делам приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Всего полицейские сожгли более 7 тыс. пачек немаркированных сигарет и свыше 5 кг наркотиков, которые изъяли в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Кроме того, уничтожили другие вещественные доказательства: упаковочный материал, предметы и инструменты для изготовления, фасовки и сбыта наркотиков.

До уничтожения вещественные доказательства хранились в соответствии с установленным законом регламентом. Перед сожжением их проверили на соответствие необходимым параметрам. Уничтожение проводилось в присутствии специально созданной комиссии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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