Более 5,8 тыс. соцконтрактов заключили жители Краснодарского края с начала года

В этом году жители Краснодарского края заключили соцконтракты на сумму 982 млн рублей. Об этом 29 августа рассказала замглавы Краснодарского края Анна Минькова.

В общей сложности с начала года жители региона заключили 5 тыс. 876 соцконтрактов. Минькова напомнила, что эта мера господдержки не только позволяет справиться с трудной ситуацией в жизни, но и может дать старт для развития собственного дела.

В качестве примера вице-губернатор Кубани привела семью Киперь, переехавшую из Москвы в Белую Глину.

«В прошлом году Елена Сергеевна зарегистрировалась как самозанятая для развития ЛПХ и получила государственную соцподдержку в размере 200 тыс. рублей на покупку оборудования, необходимого для разведения перепелов. Сегодня в ЛПХ Киперь 500 перепелов. Кроме того, это единственное хозяйство в районе, где содержатся 6 коров джерской породы, чье молоко является одним из самых питательных в мире. В прошлом году здесь появилась еще и мини-сыроварня для производства молочной продукции», — написала Минькова в Telegram.

В числе соцконтрактов, которые заключили в этом году, 2 тыс. 301 — по поиску работы, 2 тыс. 70 — на осуществление деятельности, 526 — на ведение личного подсобного хозяйства и 979 – на преодоление тяжелой жизненной ситуации.

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