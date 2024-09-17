Более 5,4 млн пассажиров отправил вокзал Адлера с начала года

Всего с крупнейших вокзалов СКЖД с начала года отправили более 30,3 млн пассажиров.

Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда перевезли 27,8 млн человек.

Наибольшая нагрузка пришлась на вокзалы на курортах Черноморского побережья. Лидер по количеству пассажиров — вокзал Адлер: 5,4 млн человек. На втором месте Сочи — 3,4 млн человек, на третьем — Ростов-Главный, 3,1 млн человек.

В топ-10 популярных вокзалов также вошли Краснодар-1 — 2,9 млн пассажиров, Анапа — 1,4 млн, Туапсе — 1,1 млн, Лазаревская — 1,3 млн, Кисловодск — 988 тыс., Пятигорск — 942 тыс., а также Новороссийск — 926 тыс. человек, сообщает пресс-служба СКЖД.

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