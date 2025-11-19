Более 48 тыс. заявок поступило на соискание всероссийской премии «Служение»

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена президентом России Владимиром Путиным в 2023 году. Ее могут получить граждане, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни населения.

Число индивидуальных и командных заявок на третью Премию уже превысило 48 тыс. В частности, из регионов Донбасса и Новороссии поступило более 800 заявок. Больше всего участников в номинациях «Великое наследие для будущих поколений», «Развитие территории — благополучие жителей», «Инициатива каждого — общий успех».

Всего в Премии заявлено 10 номинаций. Кроме перечисленных, это «Мужество и героизм на благо служения Родине», «Благополучие семьи — приоритет государства», «Укрепляем партнерство — расширяем возможности», «Диалог с населением — открытость власти», «Молодой современный управленец на службе страны», «С передовой СВО в муниципалитет», «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета».

Более 1 тыс. заявок поступило от молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. А самому старшему участнику — 92 года, это депутат из Нальчика.

Прием заявок завершится 21 ноября. Номинировать проект, управленческое решение или инициативу можно на официальном сайте премияслужение.рф.

Церемония награждения победителей состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Премию проводит Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ. Председатель наблюдательного совета Премии — первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Читайте также: руководитель Народного фронта в Краснодарском крае, основатель центра тактической подготовки «Архангел» Федор Геращенко в этом году номинирован на премию «Россия — страна возможностей».

Подпишись, здесь всегда интересно.