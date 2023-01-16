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Более 45 тыс. жителей Каневского района по нацпроекту обеспечат чистой водой  

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-45-tys-zhitelej-kanevskogo-rajona-po-natsproektu-obespechat-chistoj-vodoj
Более 45 тыс. жителей Каневского района по нацпроекту обеспечат чистой водой  
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В станице Каневской завершили возведение фундамента и каркаса станции очистки воды, установили крупноузловое технологическое оборудование, собрали канализационную насосную и электролизную станции.

Водозаборные сооружения начали строить в апреле 2022 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас объект готов на 20%, его планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.

«Модернизация объектов водоснабжения позволит улучшить качество воды для жителей станицы Каневской, в которой проживают 45,7 тыс. человек», — отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Проект водозаборных сооружений в Каневской предусматривает строительство станции очистки воды, канализационной насосной станции, трех резервуаров чистой воды, дизельной электростанции, электролизной, канализации с резервуаром сбора ливневых стоков, а также реконструкцию здания насосной станции и замену оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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