Более 45 тыс. многодетных семей Кубани получили единое удостоверение

Удостоверение многодетной семьи единого образца утвердило Правительство России в 2024 году.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, что единый документ упрощает доступ к мерам поддержки многодетных семей по всей стране.

«Теперь семьи могут подтвердить свой статус в другом регионе при переезде или во время путешествий, например, при посещении культурных учреждений — музеев или выставок», — отметила Анна Минькова.

Документ имеет неограниченный срок действия. Семьи могут пользоваться социальными мерами поддержки до совершеннолетия ребенка или пока ему не исполнится 23 года, если он учится очно или имеет ограниченные возможности здоровья.

Для получения удостоверения многодетные семьи могут обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, МФЦ или с помощью Госуслуг. Документ доступен в электронном формате — в виде QR-кода и на бумаге, рассказала Анна Минькова в Telegram.

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