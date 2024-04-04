Более 420 бродячих собак отловили в Краснодаре с начала 2023 года

В краевой столице планово продолжают работу с бездомными животными по заявочному принципу.

С начала текущего года в городе отловили уже 427 бродячих собак. Их всех стерилизовали, вакцинировали и чипировали. После этих процедур животных возвращают в то же место, где ранее отловили.

Жители краевого центра могут сообщить о бездомных животных по телефонам: 050 (ЕДДС), 8 (861) 267-01-04 или через интернет-приемную по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: жители Новознаменского жилого массива в Краснодаре пожаловались на участившиеся нападения собак. По словам людей, число бездомных животных в их районе постоянно увеличивается, поэтому они опасаются за свою безопасность. На эту информацию отреагировали правоохранительные органы.