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Более 42 млн рублей направят на развитие промышленности Краснодарского края

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-42-mln-rublej-napravyat-na-razvitie-promyshlennosti-krasnodarskogo-kraya
Более 42 млн рублей направят на развитие промышленности Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Средства поступят в том числе из федерального бюджета в рамках Единой региональной субсидии. Кубань третий год подряд проходит отбор на предоставление такой господдержки.

По словам главы краевого министерства промышленной политики Дмитрия Хмелько, на Кубани предприятия могут компенсировать до 80% затрат, понесенных при оплате первого взноса на покупку оборудования в лизинг.

«Максимально возмещаем до 20 млн рублей. В следующем году на эту меру поддержки в общей сложности направим 42,2 млн рублей. Из них 31,3 млн — средства федерального бюджета, еще 10,9 млн рублей поступит из краевой казны», — сообщил министр.

Он добавил, что благодаря такой поддержке с прошлого года 30 кубанских предприятий смогли модернизировать свое оборудование. Расширение производств позволило создать около 100 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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