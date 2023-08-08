Кондратьев: на «Иннопром-2023» предприятия Кубани заключили 25 контрактов на сумму более 1,8 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал предварительные результаты работы промышленных предприятий региона на международной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

По словам главы края, высокотехнологичная продукция кубанских производителей пользуется спросом как на отечественном, так и на иностранных рынках.

«Представленные на выставке товары и оборудование заинтересовали компании из других регионов страны и зарубежья. Уже после форума его участники заключили 25 контрактов на сумму более 1,8 млрд рублей. В проработке еще более 20 соглашений. Со своей стороны мы готовы поддерживать наших производителей и вместе развивать проекты импортозамещения», — подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев также отметил, что Кубань активно работает над укреплением технологической независимости страны. Вместе с расширением экспорта в регионе активно развивается импортозамещение в приоритетных отраслях промышленности. В настоящее время в крае реализуется 30 инвестиционных проектов, направленных на развитие радиоэлектронной, машиностроительной и станкостроительной, химической, легкой и стекольной, фармацевтической и целлюлозно-бумажной промышленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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