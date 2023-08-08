Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Кондратьев: на «Иннопром-2023» предприятия Кубани заключили 25 контрактов на сумму более 1,8 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-na-innoprom-2023-predpriyatiya-kubani-zaklyuchili-25-kontraktov-na-summu-bolee-1-8-mlrd-rublej
Кондратьев: на «Иннопром-2023» предприятия Кубани заключили 25 контрактов на сумму более 1,8 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал предварительные результаты работы промышленных предприятий региона на международной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

По словам главы края, высокотехнологичная продукция кубанских производителей пользуется спросом как на отечественном, так и на иностранных рынках.

«Представленные на выставке товары и оборудование заинтересовали компании из других регионов страны и зарубежья. Уже после форума его участники заключили 25 контрактов на сумму более 1,8 млрд рублей. В проработке еще более 20 соглашений. Со своей стороны мы готовы поддерживать наших производителей и вместе развивать проекты импортозамещения», — подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев также отметил, что Кубань активно работает над укреплением технологической независимости страны. Вместе с расширением экспорта в регионе активно развивается импортозамещение в приоритетных отраслях промышленности. В настоящее время в крае реализуется 30 инвестиционных проектов, направленных на развитие радиоэлектронной, машиностроительной и станкостроительной, химической, легкой и стекольной, фармацевтической и целлюлозно-бумажной промышленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: «Иннопром-2023». 12 представителей Краснодарского края привезли продукцию на выставку.

Статьи
В поисках Шамбалы: психиатр объяснил, почему популярны туры в «места силы»
В поисках Шамбалы: психиатр объяснил, почему популярны туры в «места силы»
Что посмотреть: пять новых сериалов августа 2023
Что посмотреть: пять новых сериалов августа 2023
Врач рассказал, чем опасно частое употребление обезболивающих
Врач рассказал, чем опасно частое употребление обезболивающих
Пеший поход: каньон реки Бешенки в Туапсинском районе
Пеший поход: каньон реки Бешенки в Туапсинском районе
Семь массовых заблуждений, в которые давно пора перестать верить
Семь массовых заблуждений, в которые давно пора перестать верить
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях