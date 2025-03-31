В пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани 31 марта собрались 500 машин

Автомобильная пробка перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани начала скапливаться во вторник с утра.

По состоянию на 15:00, в очереди к досмотровому пункту со стороны Тамани находятся 420 машин, ожидание проезда составит около двух часов.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на федеральной трассе А-290 «Новороссийск — Керчь» в Тамани растянулась почти на 4 км.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

К 16:00 очередь со стороны Тамани выросла до 500 машин. Пробки со стороны Керчи также нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Несмотря на то, что до курортного сезона еще далеко, автомобильные пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ежедневно скапливаются уже вторую неделю. 31 марта, по состоянию на 11:00, очереди к досмотровому пункту ожидают 130 транспортных средств. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь в Тамани растянулась на 3 км.